Vračamo se v zgodovino. Natančneje, 40 let nazaj, ko so v Sarajevu potekale zimske olimpijske igre, na katerih smo velik pečat pustili tudi Slovenci. Pomembno vlogo smo odigrali že pri konstrukciji objektov in izvedbi tekmovanj v naši nekdanji domovini Jugoslaviji, s čimer smo dodali svoj edinstven prispevek k veličastnosti tega dogodka. Jure Franko, ikonični slovenski smučarski junak, je zasijal kot legenda iger, njegov izjemen dosežek pa je še danes vir navdiha. Med vsemi zvezdniki je izstopala maskota, ki je s svojo simpatično pojavo očarala srca širom sveta in ima še danes posebno veljavo - Vučko. Njegova prisrčna podoba je postala simbol veselja, povezanosti in prijateljstva. Pridružite se sprehodu skozi nepozabno obdobje Sarajeva '84, ki je zaznamovalo ne le zgodovino, temveč tudi dušo olimpijskih iger, in je ostalo večno v srcih športnih navdušencev po vsem svetu.

Jure Franko bo za vse večne čase zapisan kot prvi, ki je na zimskih olimpijskih igrah za Jugoslavijo in s tem tudi Slovenijo osvojil odličje. Uspeh kariere mu je spremenil življenje. "Olimpijska medalja je vizitka, ki odpira številna vrata," pravi Primorec, ki je bil od nekdaj usmerjen predvsem v prihodnost in v svet. Kar 25 let je preživel v ZDA, na Japonskem, delno tudi v Evropi in se po napadu na svetovni trgovinski center leta 2001 z družino vrnil v Slovenijo, kjer uživa sadove svoje "ne šteje več, katere" kariere. Tokrat kot producent. "V resnici je bolje, da ne veš, kaj tak uspeh prinaša," izpostavlja. "Nemogoče bi bilo, da bi se s tako obremenitvijo lahko mirno odpravil na start. Se pa strinjam, da to medaljo z leti doživljam kot nekaj vse bolj žlahtnega. Vem, koliko pozitivnih posledic je prinesla," se 40 let po srebrni medalji, ki jo je javnost slavila kot zlato, zaveda Franko.

Ameriški smučar Steve Mahre po srebrni medalji na slalomu. Zlato je osvojil njegov brat dvojček Phil Mahre . "Potreboval sem nekaj minut, da sem se lahko potolažil: Če sem že moral izgubiti, sem vesel, da je zmagal on." Phil Mahre po osvojenem zlatu "Ta zmaga se ne more primerjati s tistimi v svetovnem pokalu. Tiste so večji preizkus. Danes sem imel srečo, večina mojih tekmecev se je odločila, da tekme ne konča."

Slovesen športni dogodek, kot so poletne ali zimske olimpijske igre, za vselej pusti pomemben pečat. Dobilo ga je mesto Sarajevo, dobila ga je Socialistična federativna republika Jugoslavija in dobila ga je Slovenija. Prvotna ideja, da bi Sarajevo lahko gostilo igre, se je porodila že leta 1970 z željo, da bi se prijavili za kandidaturo v letih 1976 ali 1980. Vendar zamisel in izvedba še nista bili zreli ...

Christopher Dean in Jayne Torvill, britanska umetnostna drsalca, zmagovalca plesnega programa z nikoli prej videno in nikoli ponovljeno maksimalno oceno. "Hotela sva se spoznati z dvorano, zato sva na trening prišla že ob šestih zjutraj in prišla v prazno dvorano. Odplesala sva točko Bolero in mislila, da sva v povsem prazni dvorani, nato pa se je slišal rahel aplavz. Bili so čistilci. Oni so bili najina zadnja publika pred olimpijskim nastopom in njihovo odobravanje sva vzela kot dobro znamenje," se je spominjal Christopher Dean, Jayne Torvill pa je dodala: "To je bil poseben trenutek. Kot najina prva sarajevska publika so nama dali resničen zagon."