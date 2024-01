Srebrnega Franka vozil v vijoličnem spačku, junak bi lahko postal tudi sam

Kako ste se sploh uvrstili v ekipo za olimpijske igre? Ali je bila kakšna izbirna tekma ali vas je 9. mesto na tekmi svetovnega pokala v Harrachovu popeljalo do Sarajeva?



Točke za svetovni pokal so bile prva norma. Primož Ulaga in Miran Tepeš sta bila prvi imeni, jaz sem bil deveti v Harrachovu. Trener se je nato odločil, kdo izmed naše peterice bo skakal in kdo ne. V dobri formi sem bil. Vedno sem raje skakal na večjih napravah. Ko sem bil na manjši napravi 16., sem si rekel, da bo na veliki šlo odlično. V celotnem tednu nisem na veliki skočil manj kot sto metrov. V prvi seriji sem skočil 102 metra in bil sedmi. V drugi je bil Pavel Ploc na koncu bronast, po prvi seriji pa deveti. Veter je takrat pihal in veliko spremenil. Jasno, ni bilo vetrovnih izravnav, kot jih poznamo danes.



Za malo se mi je zdelo, ker sem v drugo skočil 96 metrov. Veter je pihal od zadaj. Zgoraj sem sedel, čakal, ker sem videl, kako piha veter. Malce sem se pretvarjal, da mi nagajajo očala. Naši so bili v vodstvu tekmovanja in bi lahko naredili kaj. Lahko bi malce počakali. Imam še posnetek, ko se vidi, kako veter piha od zadaj. Napetost tudi vpliva, ker so določeni za menoj naredili nekoliko slabše skoke. Priložnost je bila. Še Jure Franko mi je rekel, da sem bil blizu: "Ali ne bi bilo super, da bi imela oba medalji?" Tako je bilo.



Ali vas je žrlo, da vam je tudi sreča na tako pomemben dan obrnila hrbet?



Moram reči, da sem to zgodbo še velikokrat premleval. Še danes, ko se tako pogovarjava. Nimaš kaj. Časa se nazaj ne da zavrteti. Po eni strani škoda, po drugi strani dobra izkušnja. Solidni rezultati so bili. Morate vedeti, da pravil o dolžini smuči takrat ni bilo. Sam sem imel enako dolge smuči kot Ulaga in Tepeš, a sem večji za eno glavo. Šele danes vidiš, kakšna omejitev je bila to, če preslikaš v današnji čas. Zdaj je bolj regularno, pogoji so enaki za vse.