Slovenec z impozantno zbirko: Vsi so mi kot sinovi, od vsakega bi se težko ločil

Prvi Vučko še danes del zbirke



"Prve zametke mojega zbirateljstva predstavlja klovn, ki sem ga dobil za nagrado v nagradni igri podjetja Šumi. Ko si zbral dovolj sličic v albumu, si dobil značke s klovnom, in ko si zbral dovolj značk, si dobil še klovna, in tudi tega še vedno hranim. Najprej sem vanj zapičil značke, še vedno je tam tudi značka iz Sarajeva, nato sem zbiral še obeske. To so prvi eksponati v zbirki," pripoveduje Alauf, ki je nekaj let zbiral tudi bankovce in kovance, potem pa se je povsem osredotočil na zbiranje materialnih spominov, povezanih s pohodom ob žici in sarajevskimi igrami. Še posebej ga je zanimala in navdušila maskota Vučko, ki jo je narisal priznani slovenski akademski slikar in karikaturist Jože Trobec, v otipljivo obliko pa spravil sarajevski lutkar in modelar Ivica Bilek.