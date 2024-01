"Smo res dali gol Tretjaku?"

Zadetka so se veselili kot zmage



Med bolj živimi spomini ostaja trenutek, ko jim je na tretji tekmi proti rdečemu stroju uspelo, kar na primer ni ne Kanadi ne Češkoslovaški. Dosegli so zadetek. Plošček je za hrbet legendarnega vratarja Tretjaka ob znižanju na 1:5 pospravil Ivan Ščap in sprožil pravcato evforijo.



"Proti Sovjetski zvezi smo seveda igrali s strahospoštovanjem, a tudi nekoliko bolj z užitkom, saj smo vedeli, da nimamo možnosti, da naredimo kakšen rezultat. Ko je Ivan Ščap premagal Vladislava Tretjaka, je bila to za nas res velika stvar. Ne vem točno, kdo, mislim, da je bil Šuvak (Zvone Šuvak, op. a.), je letel po plošček v gol. Vsi smo le gledali, ali smo res premagali Tretjaka. To je bila za nas znanstvena fantastika, da smo jim dali gol. Tako za njih kot za nas je bil ta zadetek presenečenje. Na koncu so nas sicer visoko premagali, verjetno bi nas še bolj, če bi igrali 'na polno', a zadetka smo se veselili kot zmage," se je tekme s poznejšimi prvaki, proti katerim so se morali spopasti s 70 streli na svoja vrata in izgubili z 1:9, spominjal nekdanji branilec Beribak.





Pokojni vratar Cveto Pretnar je imel proti Sovjetski zvezi ogromno dela.



Jugoslaviji sta v upanju na zmago ostali še dve tekmi. Dočakali so jo na četrtem obračunu proti Italijanom. Ti so v začetku druge tretjine povedli, nato pa je začelo "padati". Dvakrat sta zadela Matjaž Sekelj in Bešić, enkrat pa Gorazd Hiti za zmago s 5:1.



Za konec hokejskega turnirja so z 1:8 izgubili s Poljsko in olimpijske igre končali na 11. mestu.