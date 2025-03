Osveži dom

i-Vent: Recept za zmago nad vlago in plesnijo

Čezmerna vlaga, vonj po zatohlem in zdravju škodljiva plesen so tegobe, ki tarejo veliko domov. A obstaja trajna in učinkovita rešitev, ki bo poskrbela, da se boste enkrat za vselej poslovili od teh težav: Vgradnja pametnega prezračevalnega sistema i-Vent. Ta bo brez ustvarjanja toplotnih izgub vse dni v letu samodejno skrbel za čist in svež zrak ter zdrave bivalne pogoje.