Dobrodelna licitacija originalnih ilustracij Vide Igličar

Vida Igličar

je večkrat doma in v tujini nagrajena umetniška direktorica, grafična oblikovalka in ilustratorka, avtorica uspešnic 100 dni za boljšo mene in Vse je v redu ter ambasadorka skrbi za duševno zdravje.



Diplomirala je z odliko in kot najboljša študentka v letniku iz grafičnega oblikovanja in ilustracije na britanski De Montfort Univeristy. Po vrnitvi v Slovenijo je več let delala v oglaševalski agenciji, nato pa stopila na samostojno podjetniško pot. Danes o sebi rada pove, da je zagnana iskalka smisla, osebnega zadovoljstva, navdušenka nad naravo, dobrimi zgodbami in občudovalka vsega lepega.